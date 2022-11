Hoe voelt het om in armoede te leven? 9 Zaventemnaars doen de test tijdens inleefweek: “We beseffen dat het confronterend zal worden”

ZaventemNegen Zaventemnaars, waaronder drie schepenen en twee gezinnen, proberen een week lang rond te komen met het budget van iemand die in armoede leeft. Met de inleefweek willen de deelnemers zelf ervaren hoe het is om in armoede te leven. De gemeente zelf wil er ook lessen uit trekken. Zaventem was jarenlang de gemeente met de meeste kansarme kinderen van Vlaams-Brabant en prijkt nu op de derde plaats.

Hoe voelt het om een week lang met 60 euro per persoon rond te komen? Die vraag stellen negen Zaventemnaars zichzelf door deel te nemen aan de inleefweek rond armoede. Het gaat om een project van Welzijnszorg dat mensen bewust wil maken van de moeilijkheid om in armoede te leven. “Ons project bestaat al een tijdje en regelmatig beslissen organisaties om eraan deel te nemen om zelf eens te ervaren hoe het voelt om te proberen rond te komen met een leefloon”, zegt Hilde Geurts van Welzijnszorg. “Zaventem is echter één van de eerste gemeenten die instappen in de inleefweek.”

Armoedebril

Negen Zaventemnaars gaan vanaf dinsdag 15 november de uitdaging aan om één week lang met maximaal 60 euro per week rond te komen. Onder hen ook drie schepenen: Open Vld’ers Dirk Philips en Alihsan Özkan én OCMW-voorzitster Hilde Van Craenenbroeck (CD&V). Hun bevoegdheden leunen ook aan bij de problematiek. “We voeren al jaren een strijd tegen (kinder)armoede in onze gemeente”, weet schepen van Armoedebestrijding Philips. “Daarvoor krijgen we subsidies en telkens moeten we een ‘armoedebril’ opzetten wanneer we moeten beslissen wat er met het geld moet gebeuren. Nu zullen we zelf eens ondervinden hoe het voelt om in armoede te leven. Ik weet nu al dat het zeer confronterend zal zijn en dat ik zeker een traan zal laten.”

Quote We zullen keuzes moeten maken. Woensdag is traditio­neel fastfood­dag bij ons thuis, maar dat zal nu zonder mij zijn. En een uitstapje naar een dierentuin in het weekend zal ook niet lukken wegens te duur Schepen Alihsan Özkan

Schepen van Sociale Integratie Alihsan Özkan verwacht dat het een moeilijke week zal worden. “Ik neem elk jaar deel aan de Ramadan dus weet hoe het voelt om een tijdje niet te eten, maar elke avond staat er wel een rijkgevulde maaltijd klaar. Dat zal nu echter anders zijn. We zullen keuzes moeten maken. Woensdag is traditioneel fastfooddag bij ons thuis, maar dat zal nu zonder mij zijn. En een uitstapje naar een dierentuin in het weekend zal ook niet lukken wegens te duur.”

“Dit project komt net in een periode waarin het leven bijzonder duur is”, beseft Hilde Van Craenenbroeck. “Wie regelmatig naar de winkel gaat, heeft zijn rekeningen fors zien stijgen. Neem daar de energiecrisis nog eens bij en je weet hoe moeilijk het zal worden. Als OCMW-voorzitster hoor ik echter regelmatig verhalen van inwoners die de eindjes niet meer aan mekaar geknoopt krijgen. En we verwachten dat de vraag naar hulp bij het Sociaal Huis alleen maar zal stijgen. Daarom is deze inleefweek ook zo belangrijk.”

Wasmachine defect

Behalve de schepenen nemen nog zes andere Zaventemnaars deel aan het project. “Onder hen ook twee gezinnen”, zegt Hilde Geurts. “Daar moeten de volwassenen het met elk 60 euro per week doen, terwijl dat bedrag voor jonge kinderen slechts 20 euro bedraagt. Elke dag krijgen ze een opdracht die hen met hun neus op de feiten zal drukken. Hoe gaan ze reageren wanneer hun wasmachine plots defect is? En wat als de kinderen nieuwe schoenen nodig hebben? Vast staat dat het niet gemakkelijk zal worden voor de deelnemers, maar volgende week dinsdag is hun project afgelopen. Voor mensen die in armoede leven is dat echter niet het geval…”

De schepenen laten weten dat ze na de evaluatie van de inleefweek, die volgende week dinsdag gepland staat, zullen bepalen hoe ze hun ervaringen in het beleid kunnen verwerken. “Want momenteel staan we op de derde plek in heel Vlaams-Brabant wat het aantal kinderen in armoede betreft. Er is dus nog werk aan de winkel”, besluit schepen Philips.

