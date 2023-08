Hinkelspel moet kinderen met afval naar openbare vuilnisbakken leiden

Huis in Jette zwaar beschadigd bij brand: “Oorzaak is waarschijn­lijk droogkast”

Zaterdagavond, rond 18.30, is de Brusselse brandweer uitgerukt voor een brand in een eengezinswoning te Jette. Het pand in de Burgemeester Etienne Demunterlaan is tijdelijk onbewoonbaar. De oorzaak van de brand ligt, volgens de brandweer, bij een droogkast. Er raakte niemand gewond.