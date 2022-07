Hinder op R0 richting Waterloo ter hoogte van Zaventem door ongeval en defect voertuig

vilvoorde “Kletskop­pen opblinken, dat kon ik goed!”, kapster op rust Henriette klinkt op haar 100e verjaardag met een Duveltje

Ze kon kletskoppen opblinken als geen ander. Het was haar ware specialiteit toen ze kapster was. Intussen mag Henriette honderd kaarsjes uitblazen en dat wordt met familie, vrienden en personeel gevierd in wzc Filfurdo.

23 juni