Helft piloten daagt Ryanair voor rechter: “Zaten op berg cash maar dreigden met collectief ontslag”

Zaventem Man riskeert 36 maanden cel voor smokkelen van neefje (?) en twee onbekende vrouwen

Een Senegalese man riskeert 36 maanden voor mensensmokkel. De man reisde van Senegal naar ons land in het gezelschap van een jongen en twee vrouwen. “Dat was mijn neefje die ik op vraag van zijn moeder een beter leven in Duitsland wilde bezorgen”, klonk het.

17 augustus