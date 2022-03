Handelaars en gemeente lijnrecht tegenover mekaar over herinrichting De Beusscherplein: “Winkels gaan zwarte tijden tegemoet door schrappen parkeerplaatsen”

Woelig: zo kan je de infovergadering die dinsdagavond in de refter van de gemeenteschool van Sterrebeek plaatsvond het best omschrijven. De gemeente kwam er samen met het ontwerpbureau uitleg geven over de toekomstige herinrichting van het De Beusscherplein in het centrum van de Zaventemse deelgemeente. “Uit een bevraging van twee jaar geleden bleek dat een meerderheid wil dat het grijze plein in een groener jasje gestoken wordt en dat er ook ruimte komt voor terrassen”, legt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) uit. “Met die resultaten trokken we naar een ontwerpbureau, dat een voorontwerp maakte waarbij de 32 huidige plaatsen verdwijnen. Enkele jaren geleden lieten we wat verderop in het Walenhof al een verloederde woning naast De Maalderij afbreken om er een 45-tal parkeerplaatsen op aan te leggen. Bovendien kiezen we er nu voor om elf nieuwe parkeerplaatsen in de Nieuwstraat, die naast het De Beusscherplein ligt, te creëren.”