Half uur file op Brusselse buitenring vanaf Wezembeek-Oppem door ongeval ter hoogte van Zaventem

Nieuw circulatie­plan Flagey vanaf dinsdag in werking

Sinds dinsdagochtend is de testfase gestart van het nieuwe circulatieplan rond het Flageyplein. Dat moet de verkeersdrukte in de omliggende wijken beperken. Door de renovaties aan de Vleurgat-en Baljuwtunnel is het mobiliteitsschema wel niet even ingrijpend als oorspronkelijk voorgesteld door de gemeente.