Grote drukte op Brussels Airport vandaag: 70.000 passagiers en langere wachttijden

“Het is inderdaad druk vandaag”, bevestigt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. “Op een maandag ontvangen we altijd meer reizigers, het is standaard de drukste dag van de week, en daar bovenop is het vakantieperiode.” De luchthaven ontvangt vandaag extra veel passagiers, zo’n 70.000, in tegenstelling tot andere dagen, waarop ongeveer 40.000 reizigers vertrekken. “De wachttijden aan de paspoortcontrole lopen daardoor hoger, gemiddeld moet de reiziger zo’n 35 minuten rekenen, maar dat is niet abnormaal tijdens de vakantieperiode”, aldus Pierard. Ook aan de incheckbalie van verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn lange wachtrijen te zien. Passagiers vrezen dat ze hierdoor hun vlucht zullen missen.

Bouwverlof

In de meeste provincies begint vandaag ook officieel het bouwverlof. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is de vakantieperiode in de bouwsector vorige week al van start gegaan, in de andere arrondissementen begon dat vandaag. Dat zou meteen de grote vakantiedrukte kunnen verklaren. “Het is erg druk, maar dat is niet zeer uitzonderlijk gezien de vakantieperiode en het bouwverlof. We zitten nu terug op reizigersaantallen van voor de coronacrisis, we zouden bijna vergeten dat we enkele jaren geleden evenveel reizigers hadden”, voegt Maaike Andries toe.