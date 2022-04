Grootste zwaluwverhuisoperatie ooit rond luchthaven verloopt stroef: “Momenteel slechts 20 procent van kunstnesten bezet”

Met in totaal 250 kunstnesten in groot-Zaventem en Melsbroek, een huiszwaluwentil en lokroepen via mp3 proberen de vereniging De Kille Meutel Vogelvrienden, Brussels Airport, het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Pro Natura en de milieudiensten van Zaventem en Steenokkerzeel sinds de lente van 2019 zowat 250 zwaluwen van de luchthaven naar de omgeving er rond te lokken. De grootste zwaluwverhuisoperatie ooit is broodnodig omdat de luchtacrobaten voor problemen zorgen op de luchthaven. Zo belanden ze regelmatig in de motoren van de proefdraaiende vliegtuigen. Dat is niet alleen dramatisch voor de vogels, maar zadelt de luchtvaartmaatschappijen ook telkens met extra werk op, want de motoren moeten wegens veiligheidsredenen telkens volledig uit elkaar gehaald worden. “De hele verhuisoperatie zal zowat zes jaar duren”, klonk het in 2019.