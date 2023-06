Grootste passagiersvliegtuig ter wereld landt onverwachts in Zaventem en dat lokt ondanks late uur enkele spotters

KIJK. Op deze beelden is de landing van de A380 in Zaventem te zien

De Airbus A380 was zondagmiddag in Dubai vertrokken en was onderweg naar Parijs. Boven het Duitse Saarbrücken moest het vliegtuig enkele toertjes draaien omdat er een onweer uitgebroken was boven de Franse hoofdstad. Uiteindelijk moest de piloot uitwijken naar Brussels Airport. Vliegtuigspotters zakten daarom naar Zaventem af, aangezien het hoogst uitzonderlijk is dat het grootste passagiersvliegtuig – afhankelijk van de configuratie kunnen er tussen de 550 en 853 passagiers aan boord zitten – landt in ons land. Alleen in 2015 (twee keer) en in 2018 was de A380 te spotten op Zaventem.