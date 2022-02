Grootste delen van nieuwe fietsbrug over Brusselse Ring geïnstalleerd

vilvoorde Kinderboe­tiek Ma­rie-Fien in Vilvoorde geselec­teerd voor Sustaina­ble Family Award. “Laatste stemdag gaat bijna in”

Kinderboetiek Marie-Fien in Vilvoorde bestaat amper en is nu al genomineerd voor een Sustainable Family Award 2022 in de categorie tweedehandswinkel. Bij de Sustainable Family Awards staat duurzaamheid centraal en delen ze telkens awards uit in 18 verschillende categorieën en dat aan kandidaten uit België en Nederland.

1 februari