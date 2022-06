Groene smurrie in vijver Park Mariadal blijkt waterpest: gemeente maakt water vrijdag proper

Het is een raar zicht in de vijver vóór het Mariadalkasteeltje in Zaventem. Op het water drijft al enkele dagen een groene smurrie. Alleen rond de fontein kleurt het water helder. “We wisten zelf ook niet wat het probleem was, dus lieten we stalen van het water nemen”, zegt bevoegd schepen Wim Driesen (Open Vld). “En nu blijkt dat het om waterpest gaat. Het gevolg van de temperatuurschommelingen van de voorbije weken. Waterpest is een soort plant die aantoont dat de vijver voedingsrijk is. Op zich is dat niet slecht, maar aangezien de plantjes zich over de hele vijver verspreid hebben, dalen de overlevingskansen van alles wat zich onder de groene smurrie bevindt.”