‘Grappenmaker’ krijgt celstraf met uitstel na incident met industriële reiniger

Grappenmaker

Volgens het parket had de beklaagde bij wijze van grap gezegd dat de beker fruitsap bevatte. “Hij staat bekend als een grappenmaker die de ernst van zijn daden niet beseft”, klonk het. “Hij heeft ook al een collega verbrand door hem een veel te hete lepel te geven en sloot al eens iemand op in een donkere diepvriezer. Daarenboven werkt hij al jarenlang met die industriële reiniger en kent hij het product en de gevaren ervan maar al te goed.” De verdediging gaf toe dat de man de veiligheidsvoorschriften niet had gevolgd, maar vroeg de vrijspraak. “Het pompje van de voorraadfles was kapot, zodat mijn cliënt het product niet kon overbrengen in een kleiner flesje”, zei de advocate van de man. “Hij heeft het goedje daarom overgegoten in een beker, maar niemand heeft hem horen zeggen dat hij een beker met fruitsap had meegebracht. Die collega heeft dat vermoedelijk uit verstrooidheid gedronken.” De rechtbank hechtte geen geloof aan die versie en legde de verantwoordelijkheid voor de feiten toch bij de verdachte.