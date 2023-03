Glasaalsmokkelaars blijven in cel: “Straatwaarde van 400.000 euro”

RESTOTIP. Ichiraku: “Nummer 1 zijn in wat je graag doet”

Na twee jaar onder de naam ‘Deux Frères’ en met bloedbroeder Ish als copiloot, vliegt Derek Man nu solo als ‘Ichiraku’. In deze noodle bar op z’n Japans is de bevlogen eigenaar zowel chef in de keuken als gastheer tussen de tafels. Zijn specialiteit is ramen, een heerlijke kom noedelsoep.