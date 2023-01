Glas dat niet correct op straat gezet wordt, zal Interza niet meer ophalen

Zaventem/Wezembeek-Oppem/Kraainem/Steenokkerzeel/KampenhoutNadat enkele kinderen en huisdieren de voorbije jaren gewond waren geraakt doordat glas op een foutieve wijze aangeboden werd in de Interza-gemeenten heeft de afvalintercommunale de regels nu nogmaals duidelijk gemaakt via een flyer. Glas dat voortaan niet correct op straat gezet wordt, zal niet opgehaald worden.

“Omdat glasafval soms niet op een juiste wijze aangeboden wordt, vallen flessen en bokalen op de grond, waardoor er op het voetpad of in de berm glasscherven liggen”, weet Jan Buysse, directeur van Interza. “Daardoor liepen de voorbije jaren meerdere kinderen en huisdieren verwondingen op. Dat willen we in de toekomst vermijden.”

Daarom kregen de inwoners van de Interza-gemeenten – Zaventem, Steenokkerzeel, Kampenhout, Wezembeek-Oppem en Kraainem – net voor de jaarwisseling een folder met afspraken over het aanbieden van glasafval in de bus. Glazen flessen en bokalen moeten aangeboden worden in een stevig bakje met voldoende hoge randen. Plooiboxen, maar ook tonnen of bakjes van meer dan 15 kilogram zijn verboden.

6 euro

“Onze speciale glascontainers of superstevige bakjes zijn de beste oplossingen”, aldus nog Buysse. “Zo’n container kost 40 euro en kan via onze website besteld worden, terwijl de Interza-glasbakjes 6 euro kosten en sinds begin dit jaar op onze recyclageparken te koop zijn. Niemand wil dat dieren of kinderen zich verwonden aan glas op het voetpad. Nu de regels voor iedereen extra duidelijk zijn gemaakt, zullen we glas dat duidelijk niet correct wordt aangeboden niet langer meenemen. Veiligheid primeert.”

