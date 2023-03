Gewacht tot na corona? Vorig jaar stapten 28 koppels meer in huwelijksbootje dan in 2021

In 2021 lag het aantal huwelijken in Zaventem nog op 73, vorig jaar weerklonk er 101 keer ‘ja’ in de trouwzaal van het gemeentehuis. Ook in vergelijking met 2019, toen er van het coronavirus nog geen sprake was, is het een forse stijging. Toen stapten 87 koppels in het huwelijksbootje. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-fractievoorzitter Lukas Schillebeeckx opvroeg bij schepen van Burgerzaken Dirk Philips (Open Vld). “Zoals we hadden verwacht, merkten we vorig jaar duidelijk een soort van inhaalbeweging sinds het einde van de coronacrisis”, zegt die laatste. “Ook dit jaar verwachten we opnieuw meer huwelijken.”