GETEST. De razend populaire HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel: “21 kilometer genieten, 10 kilometer opletten geblazen”

505 fietsers per dag telde de HST-fietssnelweg in 2012. Vorig jaar waren dat er maar liefst 1.160. In minder dan tien jaar tijd is het aantal fietsers dus meer dan verdubbeld. In totaal registreerde de teller in Wilsele vorig jaar 423.618 fietsers. Daarmee is de F3-fietssnelweg tussen het station van Leuven en het Rogierplein in het hartje van de hoofdstad — goed voor een afstand van 31 kilometer — de populairste van Vlaams-Brabant. De kans dat de F3-route de komende jaren nog wat meer aan populariteit zal winnen, is groot. De voorbije jaren pompte de provincie samen met enkele partners namelijk heel wat geld in de fietssnelweg om missing links weg te werken. Denk maar aan de 168 meter lange fietsbrug over de Brusselse ring tussen Zaventem en Diegem, waardoor de F3-route met drie kilometer ingekort werd. Ook de weggewerkte ‘knikjes’ in Erps-Kwerps maken de fietssnelweg aantrekkelijker.