Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zaventem vandaag

ZOMERBAR­TIP. Guinguette Vincent in Evere: Het gezellige kleine broertje

Wie tijdens een dagje Brussel van een zomers terras in het groen wil genieten, kan sinds enkele jaren rekenen op de zogenaamde guinguettes. Na succesvolle bars op hotspots als het Warandepark, het Jubelpark en het Park van Laken, is er dit jaar ook een iets knussere versie in het Goede Herderspark in Evere. We gingen op pad om het eten en de sfeer te proeven.