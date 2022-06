‘Georgische’ mensensmokkel leidt tot celstraffen tussen 36 maanden en 5 jaar

BERTEM/KORTENBERG Onverzeker­de bestuur­ster moet bijna miljoen euro schadever­goe­ding ophoesten na dodelijk ongeval

Een 31-jarige vrouw uit Erps-Kwerps heeft in beroep zes maanden rijverbod gekregen voor een dodelijk ongeluk bijna vier jaar geleden in Bertem. Jamila B. week van haar baanvak af, waardoor de verraste motorrijder geen schijn van kans had. De auto van de bestuurster bleek geen verzekering, keuring of inschrijving te hebben. In totaal moet ze net geen miljoen euro schadevergoeding.

17 juni