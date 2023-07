Gemeente verkoopt woning en drie bouwgronden

Familie­hulp neemt poets­dienst aan huis over: zelfde loonvoor­waar­den en professio­ne­le dienstver­le­ning

Vanaf 31 december neemt Familiehulp de poetsdienst aan huis in Machelen over. Dat maakt de gemeente bekend. De tien huishoudhulpen en 120 klanten kunnen zelf beslissen of ze mee de overstap maken.