Gemeente overweegt natuurbegraafplaats op kerkhof van Sterrebeek

Het was CD&V-fractieleider Lukas Schillebeeckx die bij bevoegd schepen Dirk Philips (Open Vld) peilde naar de interesse van het schepencollege in een natuurbegraafplaats. Dat is een asweide die zich in een natuurlijke omgeving bevindt, en waar er geen materialen gebruikt worden die milieubelastend zijn. “We zien dat er vorig jaar van 50 personen de assen werden uitgestrooid, terwijl dat er in 2013 slechts 18 waren”, zegt Schillebeeckx.

“Binnen het schepencollege bekijken we inderdaad of dit mogelijk is op de begraafplaats in de Bosdellestraat in Sterrebeek”, aldus schepen Philips. “Daar kunnen we een gebied van 3.000 vierkante meter bebossen en kunnen we een plek creëren waar de assen uitgestrooid kunnen worden. We zullen hierbij ook nagaan op welke manier de ‘graven’ gemarkeerd kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door zwerfkeien of houten kentekens, maar ook door specifieke bomen of planten. We bekijken ook de mogelijkheden van natuurbegraafplaatsen in andere deelgemeenten.”