Gemeente maakt zich op voor jaarmarktweekend en houdt weersvoorspellingen nauwlettend in het oog: “Kunnen snel schakelen”

De Factorij

Om 14 uur wordt de negende editie van de ‘Sterrenparade’ afgetrapt. Gene Thomas, Lisa Del Bo en Willy Sommers staan er op het podium. “Maar of dat ook in het parkje in de Stationsstraat zal zijn, valt nog af te wachten”, aldus Philips. “De weersvoorspellingen veranderen voortdurend. Zaterdagavond zullen we de knoop doorhakken of de optredens buiten zullen plaatsvinden of dat we alles verhuizen naar het cultureel centrum De Factorij. We kunnen zeer snel schakelen. Op die manier willen we voorkomen dat mensen naar onze gemeente komen om in de gietende regen naar de optredens te moeten kijken.”