Gemeente maakt nieuwe zitbank van gekapte boom

“De Sportstraat is één van de straten in de wijk Witte Cité die de voorbije maanden een flinke opknapbeurt kregen”, aldus Holemans. “Ter afronding van die werken waren we nog op zoek naar een nieuwe zitbank. We hadden de keuze om voor een industriële bank te gaan, maar besloten om er zelf eentje te laten maken van een oude boom die eerder in onze gemeente gekapt werd. Als gemeente is het nooit prettig om bomen te rooien, maar soms kunnen we niet anders omdat ze ziek of te oud zijn. Dat we zo’n boom nu een tweede leven in onze gemeente kunnen geven, is dan ook mooi meegenomen.”