Gemeente haalt kleppers als K3 en Willy Sommers naar gratis Pop@Park: ook sport opnieuw centraal op 15 augustus

Eindelijk punt achter bloederige vete? Vijftien jaar cel na schietpar­tij op rode loper in hartje Brussel: “Die mannen kennen geen enkele grens”

Vandaag is in het Brusselse justitiepaleis een nieuwe episode geschreven in een decennialange vete tussen twee Albanese families. Een dik jaar geleden werd een man doorzeefd door zeven kogels op een rode loper in hartje Brussel. Hij overleefde de schietpartij als bij wonder, maar bleek het zoveelste slachtoffer in een lange rij moorden. De schutter kreeg vandaag 15 jaar cel opgelegd, al is er niemand die durft te beweren dat dit vonnis een einde maakt aan het bloedvergieten.