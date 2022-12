Gemeente haalt inefficiënte loods van Technische Dienst leeg en breekt pand af: “We willen site teruggeven aan de natuur”

ZaventemEen groot deel van de loods van de Technische Dienst vlak bij speelbos ‘Vliegbos’ in Nossegem wordt na Nieuwjaar afgebroken en maakt plaats voor een nieuw bos van een half voetbalveld groot. Daarmee geeft de gemeente de site niet alleen terug aan de natuur, maar wordt ook de Technische Dienst gecentraliseerd. “En zo slaan we twee vliegen in één klap”, klinkt het.

De ‘breekwerf’ van de Technische Dienst ligt middenin het Vliegbos, in de buurt van de voetbalsite van SK Nossegem en Brussels Airport. “Enkele jaren geleden kochten we het gebouw van de provincie aan”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Het grootste gedeelte ervan werd gebruikt om bouwafval van onze werven te triëren waarna het afval afgevoerd werd. Maar dat gebeurt voortaan in ons gebouw van de Technische Dienst in de Steenokkerzeelstraat, waardoor het pand in het Vliegbos leeg staat. Alleen een kwart van het gebouw wordt nog gebruikt voor de opslag van verkeersborden, tafels en stoelen. Dat gedeelte, het meest recente, zal behouden blijven. De rest – goed voor zo’n 1.000 vierkante meter – wordt afgebroken.”

36.000 bomen

In de plaats wil de gemeente het bos uitbreiden. “De bomen komen niet alleen in de plaats van het gebouw dat afgebroken wordt, maar ook waar momenteel nog verharding is”, aldus nog Dewandeleer. “In totaal zal het bos 3.000 vierkante meter – ofwel een half voetbalveld – groter worden. Dat past binnen onze doelstelling om deze legislatuur van één hectare naar dertig hectare toegankelijk groen te gaan. Na onder meer het Zeenpark in Sterrebeek, de Keiberg in Sint-Stevens-Woluwe en recent nog het Zavelbos in Sterrebeek is dit een nieuw project om die doelstelling te halen. We willen in totaal 36.000 bomen, voor elke inwoner één, planten. Momenteel zitten we al aan 25.000 exemplaren.”

Volgens Wim Driesen (Open Vld), die als schepen bevoegd is voor de Technische Dienst, is de reorganisatie binnen de dienst welgekomen. “Want dit heeft verschillende voordelen”, vertelt hij. “Eerst en vooral zorgt dit voor tijdswinst. Wanneer onze vrachtwagens met bouwafval vanuit Sint-Stevens-Woluwe naar de Steenokkerzeelstraat in Zaventem moeten, is dat korter dan wanneer ze naar Nossegem moeten rijden. Die centrale ligging maakt ook meteen dat we minder CO2 zullen uitstoten aangezien de afstanden korter zijn. Ook qua communicatie voor onze werkmannen is het een voordeel, want iedereen is op één en dezelfde plek aan het werk.”

In de Steenokkerzeelstraat worden momenteel nog werken uitgevoerd op de site van de Technische Dienst. “Het gedeelte waar de gronden en het bouwafval getrieerd worden, is inmiddels klaar. Maar we werken nog volop aan de komst van 12 laadpalen voor elektrische voertuigen. Voorts komen er ook enkele garageboxen om spullen in te stockeren”, aldus nog schepen Driesen.

Win-winsituatie

Opvallend: het project kost de gemeente geen enkele euro. “De aannemer die de afbraakwerken doet, krijgt namelijk ook de toelating om zuivere grond te deponeren op de site waardoor het zowel voor hem als voor ons een win-winsituatie is”, besluit Dewandeleer.

