Gemeente en gemeenteschool schenken samen ruim 5.000 euro aan slachtoffers aardbeving

“Als gemeente willen we de slachtoffers van de aardbeving van begin februari in Turkije en Syrië steunen en daarom maken we 3.000 euro vrij”, zegt schepen Dirk Philips. “Maar ook de gemeenteschool van Zaventem deed haar duit in het zakje. Zo verkochten de leerlingen snoep. Dat leverde een totaalbedrag van maar liefst 2.140 euro op. Dat betekent dat we samen dus in totaal 5.140 euro kunnen schenken aan de slachtoffers van de aardbeving.”