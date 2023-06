Gedaan met lege of ongezonde brooddozen: nieuwe vzw pakt problematiek samen met scholen aan

Jongeman betrokken bij twee plantages: “Eigenaar dacht dat het om massagesa­lon ging”

De Brusselse correctionele rechtbank heeft dinsdag nog geen vonnis geveld in het proces tegen een jongeman die betrokken was bij twee cannabisplantages, in Diegem en Sint-Genesius-Rode. Dat zal pas op 20 juni gebeuren. Naast de jongeman stond ook een vijftiger terecht, maar voor hem vroegen zowel de verdediging als het openbaar ministerie de vrijspraak.