Gauwdief spoorloos maar toch veroordeeld: 15 maanden cel

Op 3 februari merkte een vrouw die in de aankomsthal op haar echtgenoot stond te wachten na enige tijd dat haar rugzak met haar identiteitsdocumenten en portefeuille verdwenen was, en ze stapte naar de politie. Die kon op de beelden van de bewakingscamera’s vaststellen hoe twee mannen door de aankomsthal hadden gedoold, op zoek naar een slachtoffer, en uiteindelijk de vrouw waren beginnen volgen. Terwijl zij stond te wachten op haar man, had één van beiden zich tussen haar en haar bagage geplaatst, waarna de tweede er vandoor was gegaan met de rugzak.

Buitenland

De beelden van het tweetal werden verspreid naar zowat alle Europese politiekorpsen en zowel de politie in Duitsland als die in Zwitserland kon een naam plakken op één van beide daders. Die man bleek een tijdlang in Kinrooi te hebben gewoond, en het gemeentebestuur beschikte daar nog over een foto van hem, die wonderwel bleek overeen te komen met de bewakingsbeelden. De man was echter al een tijdlang uit Kinrooi vertrokken, en werd nationaal en internationaal geseind, maar kon nooit aangetroffen worden. Woensdag werd hij dan ook bij verstek veroordeeld.