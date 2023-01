Gauwdief pleegt twee diefstallen op enkele minuten tijd: “Om eten te kunnen kopen”

Machelen Machelaar Wouter (43) creëert licht in de Oekraïense loopgraven: “Kaarsen kunnen niet alleen als lichtbron gebruikt worden, maar ook om eten mee op te warmen”

De 43-jarige Wouter Deroover uit Machelen is dezer dagen volop in de weer met het maken van kaarsen die in de loopgraven in Oekraïne gebruikt worden. Dat doet hij door kaarsresten te verzamelen en er vervolgens nieuwe kaarsen van te maken. Het idee kreeg hij van een Oekraïense vluchtelinge. “Want alle beetjes helpen om de pijn voor de Oekraïense bevolking wat te verzachten”, klinkt het.

12 januari