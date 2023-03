Gauwdief geïdentificeerd door verlamming aan hand...maar nog steeds spoorloos

Op 10 januari 2022 hing de beklaagde rond in het treinstation van de luchthaven. Een reiziger die er net met de trein wou vertrekken, had zijn reistassen in het bagagerek geplaatst. Toen hij even niet oplette, glipte een man de trein binnen, griste één van de tassen weg, en sprong uit de trein net voor de deuren sloten. “De reiziger probeerde hem nog achterna te gaan, maar stond voor een gesloten deur”, sprak het parket. “Op de beelden van de bewakingscamera zag de politie dat de dief niet alleen had gehandeld, maar vergezeld was van een kompaan. Eén van die twee mannen kon geïdentificeerd worden, aan de hand van zijn gezicht, en aan de verlamming aan zijn linkerhand. De tweede man hebben we niet kunnen identificeren.” De geïdentificeerde man werd opgespoord maar kon nooit aangetroffen worden. Maandag daagde hij ook niet op voor de rechtbank, waar het parket een gevangenisstraf van 18 maanden vroeg. Uitspraak op 17 april.