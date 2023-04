Franstalige advertentie op bushokje Da Vincilaan zet kwaad bloed: “Bevoegde firma vragen om reclameaffiche snel te vervangen”

Waterbus vervoerde vorig jaar ruim 45.000 passagiers

Vorig jaar heeft de waterbus tussen Vilvoorde en Brussel 45.535 passagiers vervoerd. Dat meldde uitbater Rivertours dinsdag. Binnenkort is deze verbinding via het water tussen Vilvoorde de hoofdstad 10 jaar oud. In die periode is het aantal reizen met de waterbus vervijfvoudigd. Ook dit jaar kan je de waterbus nemen tussen mei en oktober.