Familie van jongeman die werd aangereden in Zaventems station roept op tot kalmte: “Misbruik dit niet om jullie woede te uiten!”

De familie van het Saad E.B. (22), het dodelijke slachtoffer van de aanrijding door een hogesnelheidstrein in Zaventem, roept op tot kalmte. In de nasleep van de feiten kwam het op sociale media tot dreigementen. “Misbruik dit niet om jullie woede te uiten, want wij weten hoe het voelt om een kind te verliezen in gruwelijke omstandigheden”, klinkt het. Ondertussen zijn de speurders druk bezig met het analyseren van alle beelden die in en rond het station gemaakt zijn.