Europees kampioenschap sports aerobics vindt dit weekend plaats in Zavo-sporthal: “combinatie van fitheid, elegantie en stressbestendigheid”

Sports aerobic is in ons land nog onbekend en onbemind maar elders in Europa -zoals Rusland, Tsjechië en Polen- is de sport zeer populair. Het is dan ook niet te onderschatten wat de sports aerobicers moeten doen (zie video). “De jury hecht veel belang aan het cardiodeel. Fitheid is essentieel omdat je van begin tot einde je oefening perfect moet kunnen volbrengen. Je bent echt puur in verzuring bij zo’n oefening. Daarnaast zijn complexe armen en benen en is elegantie van belang. Het is een combinatie van kracht en lenigheid. Het is ook niet evident om onder stress op zo’n podium binnen 1min45 dat te doen”, leggen Karen en Jeremy van de organiserende club Aerofit uit.