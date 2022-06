Ernstige hinder voor reizigers op Brussels Airport door spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner

Nossegem Corona dwarsboom­de 910 jaar Nossegem in 2020, dus viert dorpsraad nu 910+2de verjaardag: “We mikken op 1.500 bezoekers”

De Zaventemse deelgemeente Nossegem blaast dit jaar 912 kaarsjes uit. Niet echt een jubileumjaar, maar komende zondag wordt er toch een verjaardagsfeest gehouden. “Omdat we in 2020 ons feest voor het 910-jarig bestaan in het water zagen vallen, vieren we nu zondag het 910+2-jarig bestaan”, klinkt het bij de organisatie. Er worden zowat 1.500 bezoekers verwacht.

1 juni