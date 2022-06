Ernstige hinder voor reizigers op Brussels Airport door spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner: “Ons geduld is op. We hebben genoeg aan de alarmbel getrokken”

Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft het werk vanochtend rond 6 uur neergelegd. Dat veroorzaakt ernstige hinder op de luchthaven. “Ons geduld is op”, vertelt één van de werknemers anoniem aan onze redactie. “We hebben lang genoeg verwittigd. Materialen zijn niet in orde. De werkdruk is veel te hoog. Het werk op de vliegtuigen wordt niet eerlijk verdeeld en we krijgen geen premies, terwijl de cargoafdeling dat wel gehad heeft. Door het personeelstekort kunnen we zelfs niet eten. Ook op hete zomerdagen krijgen we geen tijd om even te drinken, terwijl de temperatuur op tarmac nog een pak hoger ligt dan elders.”