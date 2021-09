Enorm lange files in Brussels Airport door probleem bij paspoortcontrole: “Dit is geen goede reclame voor België”

“Het is een schrijnende bedoeling,” zegt een van de reizigers. Hij had een vlucht genomen vanuit Londen en moest bij aankomst nog een uur wachten. “Ik hoorde van mensen rondom mij dat zij al drie uur in de file stonden. De personeelsleden van Brussels Airport deelden ondertussen ook al water uit aan de mensen die in de rij stonden, dan weet je dat het erg is.”

Geen communicatie

“Wat ik niet kon begrijpen is dat ze vrouwen en kinderen niet eens voor lieten gaan. Naast me stond een vrouw met een klein kind in haar armen en een oudere vrouw met een stok,” vervolgt de man. “Natuurlijk was de communicatie bovendien ook heel slecht. Hoewel de politie wel vriendelijk was, werden we absoluut niet op de hoogte gehouden. We hadden geen idee hoelang het zou duren of waarom er zo’n oponthoud was.”