En toen reed er plots een bestelwagen op de fietsersbrug over de Brusselse ring

Dilbeek “Olifanten wassen of kajakken tussen alligators? Bij ons kiezen kinderen de vakantie”: Liesbeth (52) gooit hoge ogen met haar ‘KiddoTra­vel’

“Kinderen moeten op reis vaak volgen wat de ouders doen, en daar wou ik verandering in brengen.” Aan het woord is Liesbeth Dupon (52) uit Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Zij organiseert met KiddoTravel grote en kleine reizen op maat van jouw gezin. De onderneemster maakt nu kans op een Women Award van Unizo. We vroegen haar hoe ze haar bedrijf uit de grond stampte, wat de opties zoal zijn en wat zo'n reis juist kost. Want KiddoTravel is niet je doorsnee reisorganisatie.

28 januari