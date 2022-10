Elf reizigers veroordeeld voor valse PCR-testen: “in 1 geval positief resultaat vervalst in negatief”

Reizen naar het buitenland was tijdens de coronapandemie een tijdlang uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk. Vanaf 19 april 2021 was reizen weer mogelijk, maar bij terugkeer moest de reiziger een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen, en bij het vertrek was vaak een attest van een negatieve PCR-test nodig. In de maanden nadien werden op de luchthaven Brussels Airport zo’n 820 mensen betrapt die bij het vertrek een valse PCR-test voorlegden. Die kregen allemaal de kans om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen. Ongeveer 80 procent van hen betaalde die ook maar de anderen, zo’n 160 mensen, weigerden dat. Het parket Halle-Vilvoorde bracht hen de voorbije maanden allemaal voor de rechtbank.

Zes maanden

Bij elf van hen was er wel iets vervalst aan de PCR-test die ze voorlegden. Nu eens ging het om de datum, dan weer om de naam van de persoon bij wie de test was afgenomen, en in één geval was een positief resultaat zelfs veranderd in een negatief resultaat. Tien van hen kregen een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro. Voor één man, die in het verleden al veroordeeld was voor valsheid in geschrifte, toonde de rechtbank zich strenger met een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 2.000 euro. Geen van de elf personen kwam maandag opdagen voor de rechtbank.