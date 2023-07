Elf milieu- en mobiliteitsinstanties tekenen bezwaar aan tegen optimalisatie Brusselse Ring: “Enkel extra beton is niet de oplossing”

Opnieuw 50 arresta­ties in Brussel, politie massaal aanwezig: “Jongeren waren in bezit van wapens”

Na een woelige nacht was het vrijdagmiddag opnieuw onrustig in de hoofdstad. De politie is massaal aanwezig in de Anneessenswijk, vlak bij het Brusselse Zuidstation. In de loop van de dag werden reeds 50 jongeren aangehouden. Metrostation Lemmonier is preventief gesloten.