Eerste deel nieuwe brug Henneaulaan gaat vrijdag open: eindelijk veilig fietsen en wandelen over Brusselse ring

Brussel/Zaventem Voormalig Sabena-pi­loot en -gezicht Filip Van Rossem (60) overleden: “Sabena was alles voor hem. Dat gemis is hij nooit helemaal te boven gekomen”

Woensdag overleed ex-piloot Filip Van Rossem (60) nadat hij onwel werd na een avondje uit. Dat meldt zijn familie. Hij was voor velen een symbool in de periode van de ondergang van Sabena, verschillende keren nam hij het woord om het lot van zijn collega-piloten te verdedigen. Van Rossem had het destijds emotioneel bijzonder moeilijk met het faillissement van de luchtvaartmaatschappij. “De voorbije jaren waren heel moeilijk voor papa, zo moeilijk dat we hem traag maar zeker achteruit zagen gaan.”

7 oktober