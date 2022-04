E. De Muncklaan en Pluvierlaan dag lang afgesloten door werken

Zaventem Kinderen kunnen dit jaar weer paaseitjes rapen tegenover gemeente­huis

Twee jaar op rij kon de paaseierenraap van de Dorpsraad in Zaventem niet doorgaan. “Maar dit jaar zijn we er weer!”, zegt voorzitter Guido Thielemans opgewekt. “Op Paaszondag, nu 17 april, kunnen de kinderen terecht in het park aan het gemeentehuis in de Diegemstraat. Daar zal de paashaas als vanouds weer lekkers verstoppen.”

