Duo veroordeeld voor stelen van fietsen...op luchthaven

Schietpar­tij in Schaarbeek: één man (39) zwaarge­wond

In de Chazallaan in Schaarbeek werden maandagavond omstreeks 22.25 uur enkele schoten gehoord. Die kogels maakten ook een slachtoffer, een man die met zware verwondingen afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De dader is spoorloos. Nog geen uur later werden er opnieuw schoten gelost, een straat verder. Volgens het Brusselse parket zou er een link zijn tussen beide feiten.