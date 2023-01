Duo veroordeeld voor smokkel van vloeibare cocaïne in likeurflessen

De vrouw, G.K., landde op 18 augustus op de luchthaven Brussels Airport. Toen de douane haar vroeg of ze iets bijzonder transporteerde, verklaarde ze meteen dat ze drie flessen likeur bij had. Dat wekte de argwaan van de douaniers, die de flessen meteen controleerden en vaststelden dat het niet om likeur ging, maar om vloeibare cocaïne. Daarmee geconfronteerd, gaf G.K. meteen toe dat ze die flessen niet voor zichzelf bij had, maar dat een man haar gevraagd had die mee te brengen. Die man, I.Z., kon ook opgepakt worden en gaf toe dat hij G.K. had aangesproken om het transport uit te voeren. G.K. hield nog voor dat ze niet geweten had dat er drugs in de flessen zaten, maar die verklaring vond de rechtbank ongeloofwaardig. Volgens de rechtbank bleek uit het sms-verkeer tussen beide verdachten dat G.K. maar al te goed wist dat ze illegale substanties vervoerde. G.K. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, met uitstel, terwijl I.Z. een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden kreeg opgelegd.