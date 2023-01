Duo doet zich voor als koppel om makkelijker drugs het land in te smokkelen: “Beseffen nu dat het fout was”

Op 3 oktober werden de twee opgepakt op de luchthaven waar ze net waren geland met een vlucht vanuit Curaçao. Bij een grondige controle door de douane bleek dat ze op hun lichaam verschillende pakken wit poeder droegen. Al snel werd duidelijk dat het om cocaïne ging. “Mijn cliënt werkt al jarenlang voor bpost maar had schulden en probeerde die af te betalen door als taxichauffeur aan de slag te gaan”, zei de advocate van de man. “Toen zijn wagen defect raakte, verdubbelden zijn schulden tot 15.000 euro. Van een man in Amsterdam kreeg hij dan het aanbod om een drugtransport te doen. Hij zou 5.000 euro krijgen per kilogram, en dat leek hem zeer aanlokkelijk. Hij beseft intussen dat dat volkomen fout was.”

Onder druk

De vrouw verklaarde dan weer dat ze door de man was meegevraagd naar Curaçao, omdat een reis als koppel minder argwaan zou wekken bij de douane. “Mijn cliënte besefte wel dat het om smokkel ging, maar dacht dat enkel de man drugs zou transporteren”, pleitte haar advocate. “Eenmaal in Curaçao werd zij onder druk gezet om ook drugs mee te nemen en ze heeft daar niet aan kunnen weerstaan.” Ook de vrouw besefte dat ze in de fout was gegaan, klonk het nog. De verdediging vroeg voor beide verdachten een werkstraf, of een gevangenisstraf met uitstel. Uitspraak op 9 februari.