Dubbel zoveel passagiers in 2022 als jaar voordien: coronacrisis treft Brussels Airport steeds minder hard

Voor de coronacrisis klokte Brussels Airport al enkele jaren op meer dan 25 miljoen passagiers af, maar door de pandemie daalden de passagierscijfers zienderogen. In 2021 werden slechts 9,4 miljoen reizigers geteld, het jaar voordien waren het er nog een pak minder. Maar nu strandt Zaventem op bijna 19 miljoen passagiers. “Na twee moeilijke coronajaren kenden we vorig jaar een zeer sterke groei”, aldus een opgeluchte Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “We zijn trots dat we in staat waren deze snelle groei goed op te vangen en dat we een dienstverlening van hoge kwaliteit konden blijven aanbieden aan onze passagiers, die opnieuw het plezier van het reizen konden herontdekken, zowel voor hun vakanties als om hun familie terug te zien, of voor zakenreizen.”