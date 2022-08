Drugssmokkelaar riskeert 36 maanden cel: “Wanhopige mensen doen wanhopige dingen”

De dertiger was begin mei geland op de luchthaven Brussels Airport met een vlucht vanuit Curaçao. Dat is een reisroute die de laatste maanden regelmatig gebruikt wordt door drugsmokkelaars, zodat de douane die vluchten extra in de gaten houdt en controleert. Het was tijdens één van die controles dat in de sporttas van de man twee paketten aangetroffen werden met een wit poeder. Onderzoek leerde al snel dat het om cocaïne van een hoge zuiverheidsgraad ging.

Discotheek

De dertiger, een inwoner van van de Nederlandse Antillen, bekende al snel dat hij wist dat hij drugs aan het smokkelen was. Hij was naar eigen zeggen in een discotheek aangesproken door een hem onbekende man, die hem het voorstel had gedaan een dergelijk transport uit te voeren. Uit geldnood was de dertiger op dat voorstel ingegaan. “Wanhopige mensen doen wanhopige dingen”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Hij heeft zijn fout ingezien en hoopt zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar zijn gezin. Zijn belangrijkste ambitie op dit moment is een goede vader te zijn voor zijn kinderen.” De rechtbank spreekt zich uit op 31 augustus.