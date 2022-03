Drugssmokkelaar (86) laat zich niet meer zien na vrijlating: 36 maanden cel

De kranige Duitser was op 30 mei geland op de luchthaven met een vlucht vanuit het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. In de dubbele bodem van zijn reiskoffer trof de douane echter 2 kilogram heroïne aan. ”Ik ben naar Zuid-Afrika gereisd op vraag van een Londense advocaat”, klonk het tegen de politie. “Ik zou bij een bank in Johannesburg belangrijke documenten ophalen voor hem. In ruil voor dit transport zou ik 2 miljoen euro krijgen”.

‘Raymond’

Het rechtbank geloofde niets van dat verhaal en veroordeelde hem tot 36 maanden cel. Eerder had ook het parket al deze straf gevorderd. “Niet alleen is dat een ongeloofwaardig bedrag voor zo’n transport, de uitlezing van de gsm van de betrokkene vertelt een ander verhaal”, klonk het. “Daaruit blijkt dat hij in nauw contact stond met een zekere ‘Raymond’, die de hele reis organiseerde. De man had eerder ook al drie reizen uitgevoerd voor die ‘Raymond’. Meneer is in Duitsland ook al herhaaldelijk veroordeeld voor witwassen.” Volgens het parket, hierin gevolgd door de rechter, is duidelijk geprobeerd om misbruik te maken van de hoge leeftijd van de Duitser. “De drugsbende denkt waarschijnlijk dat hij omwille van zijn leeftijd niet verdacht zal zijn en niet gecontroleerd zal worden, en dat hij niet in de cel zal belanden als hij betrapt wordt.”