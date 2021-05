Drie vrachtwagens rijden op elkaar in: Brusselse Buitenring volledig versperd

Zaventem 522 bestuur­ders geflitst tijdens flitsmara­thon

23 april Tijdens de flitsmarathon van afgelopen woensdag heeft de lokale politie van Zaventem 522 bestuurders geflitst. De bemande snelheidscamera werd tussen 6.30 uur en middernacht op vier verschillende locaties in groot-Zaventem geplaatst en controleerde de snelheid van 3.946 voertuigen. Ruim 13 procent van de gecontroleerde bestuurders duwde het gaspedaal te diep in en mag zich aan een boete verwachten. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 109 kilometer per uur in een zone 70.