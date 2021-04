Drie toestellen van failliete EC Air staan nu al bijna 5 jaar op Brussels Airport te verkommeren: “Er leven zelfs vogels in”

ZaventemBijna vijf jaar nadat Equatorial Congo Airlines haar activiteiten stopzette, staan nog drie toestellen van de Congolese luchtvaartmaatschappij op Brussels Airport te verkommeren. Eén ervan is duidelijk zichtbaar van op de Tervuursesteenweg tussen Nossegem en Steenokkerzeel. De twee andere staan in loodsen. “Lastig”, klinkt het bij de luchthaven van Zaventem, waar men niet weet hoelang de toestellen er nog zullen staan.

Equatorial Congo Airlines werd pas in 2010 opgericht en groeide snel. Twee jaar later investeerde het fors, maar in 2016 doken er plots donkere wolken boven de Congolese luchtvaartmaatschappij op. Uiteindelijk verloor EC Air na achterstallige betalingen in oktober 2016 toegang tot de navigatiesoftware, waardoor het haar toestellen aan de grond moest houden. Drie ervan staan sindsdien te verkommeren op Brussels Airport. In 2019 zag het er evenwel even naar uit dat de luchtvaartmaatschappij haar activiteiten zou kunnen hervatten, maar daar is het vandaag nog steeds op wachten.

Vogelnestjes

Bij Brussels Airport zit men verveeld met de situatie. “Want de drie toestellen nemen uiteraard plaats op onze luchthaven in”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard. “Eentje staat op platform 5 en is duidelijk zichtbaar van op de spottersplatformen en de Tervuursesteenweg tussen Nossegem en Steenokkerzeel. De twee andere toestellen staan in loodsen. Uiteraard is het nooit goed dat vliegtuigen vijf jaar stil staan. Zo hebben vogels er zelfs al hun nestje in gebouwd.”

Voor de luchthaven is het onduidelijk wanneer de vliegtuigen er weggehaald zullen worden. “Na zo’n lange stilstand is het zelfs onzeker of ze wel nog kunnen vliegen”, aldus nog Pierard. “Als luchthaven weten we vandaag nog steeds niet wat ermee zal gebeuren en dat maakt het extra lastig.”