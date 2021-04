Douane voert op Brussels Airport: “We krijgen steeds meer taken, zonder overleg”

Vilvoorde Dertiger staat terecht voor 'grooming' minderjari­ge meisjes: “Hij wilde zich beter voelen door een ‘reddersrol’ op te nemen”

26 maart Een dertiger uit Vilvoorde heeft zich vrijdag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat hij via internet contact had gezocht met vier minderjarige meisjes en hen ertoe had aangezet om naaktfoto’s uit te wisselen en seksueel getinte gesprekken te hebben. Het jongste slachtoffer was pas 13 jaar oud. Twee van de meisjes, 14 en 16 jaar oud, prostitueerden zich en met hen had de dertiger ook seksuele betrekkingen. Het parket eiste een gevangenisstraf van 40 maanden met probatie-uitstel tegen de man, die alle feiten toegaf en intussen in behandeling is.