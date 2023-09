Douane onderschept anderhalve ton illegale geneesmiddelen op Brussels Airport: “Een van de grootste inbeslagnames in Europa”

De illegale geneesmiddelen werden op 14 juli ontdekt in een lading lijnzaad tijdens een controle van de douane en het FAGG op de luchthaven van Zaventem. “Het pakket kwam vanuit Mumbai, een stad in India. Het ging uiteindelijk om meer dan 1,5 ton geneesmiddelen, of meer dan 1,6 miljoen tabletten”, bevestigt Ann Eeckhout, woordvoerster van het FAGG. “In 2022 werden in totaal 2.138 postpakketten met niet-conforme geneesmiddelen in beslag genomen door het FAGG. We kunnen dus stellen dat dit om een enorm grote vangst gaat. Dit hebben we echt nog nooit gezien. Het is duidelijk dat het om georganiseerde handel gaat.”

Nichemarkt

Pregabaline staat in de volksmond bekend als lyrica en duikt steeds vaker op in illegale kringen omdat het de effecten van illegale drugs (met name opioïden) versterkt. “We zien dat er steeds meer van deze pillen in beslag worden genomen op de luchthaven.” Dat is ook te zien in het straatbeeld. Onder meer de taskforce van de politiezone Brussel-Noord nam heel wat van deze pillen in beslag deze maand en merkt een aanzienlijke stijging in de handel van lyrica. Ten slotte ontdekte de douane ook armodafinil in het pakket, een stimulerend middel.